Племянник заслуженного тренера СССР Тарасовой заявил, что она пока в больнице

Племянник Тарасовой: Татьяна Анатольевна остается в больнице Племянник заслуженного тренера СССР Тарасовой заявил, что она пока в больнице

Москва27 ноя Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на данный момент продолжает находиться в больнице.

Об этом изданию "Абзацу" рассказал ее племянник Алексей Тарасов.

Татьяна Анатольевна в больнице. Это все, что я могу сообщить заявил родственник

Тарасов поблагодарил за беспокойство, но на вопрос, какие прогнозы дают врачи, отвечать не стал.

Как сообщалось ранее, заслуженный тренер была госпитализирована 5 октября из-за ухудшения состояния здоровья. До этого она лежала в больнице в апреле и сентябре.