Москва27 нояВести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на данный момент продолжает находиться в больнице.
Об этом изданию "Абзацу" рассказал ее племянник Алексей Тарасов.
Татьяна Анатольевна в больнице. Это все, что я могу сообщитьзаявил родственник
Тарасов поблагодарил за беспокойство, но на вопрос, какие прогнозы дают врачи, отвечать не стал.
Как сообщалось ранее, заслуженный тренер была госпитализирована 5 октября из-за ухудшения состояния здоровья. До этого она лежала в больнице в апреле и сентябре.