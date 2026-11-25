Дата выписки Татьяны Тарасовой из больницы пока неизвестна

Племянник Татьяны Тарасовой сообщил, что заслуженный тренер остается в больнице Дата выписки Татьяны Тарасовой из больницы пока неизвестна

Москва25 ноя Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему остается в больнице, дата ее выписки пока не известна. Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов в комментарии "Матч ТВ".

Нет, к сожалению, пока не выписали. Без комментариев сказал он, отвечая на вопрос, когда возможен ее выход из больницы

Как сообщалось ранее, Татьяна Тарасова была госпитализирована 5 октября из-за ухудшения состояния здоровья. До этого заслуженный тренер лежала в больнице в апреле и сентябре.