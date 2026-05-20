Четвертый мужчина обратился за помощью после удара БПЛА под Белгородом

Москва20 мая Вести.В селе Стригуны Белгородской области за медицинской помощью обратился еще один пострадавший мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

Он стал четвертым человеком, которому понадобилась помощь после удара дрона по автомобилю.

В больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал сегодня от удара дроны по машине в Борисовском округе в районе села Стригуны написано в сообщении

Медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму. Ему была оказана медицинская помощь, после чего он продолжит лечение в амбулаторных условиях.