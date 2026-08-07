Операция по разминированию выброшенного на берег подбитого БЭК идет в Ялте

Подбитый украинский БЭК выброшен на берег в Ялте, идет разминирование Операция по разминированию выброшенного на берег подбитого БЭК идет в Ялте

Москва7 авг Вести.В Ялте идет операция по разминированию подбитого и выброшенного на берег безэкипажного катера (БЭК), сообщает советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города попросили срочно покинуть район Приморского парка и выйти за оцепление, а журналистов призвали пользоваться только официальной информацией.

БЭК подбит, выброшен на берег. Идет операция по разминированию проинформировал Крючков

Ранее главк МЧС по Крыму предупредил, что в Ялте объявлена опасность безэкипажных катеров.