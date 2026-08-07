Москва7 авгВести.В Ялте идет операция по разминированию подбитого и выброшенного на берег безэкипажного катера (БЭК), сообщает советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города попросили срочно покинуть район Приморского парка и выйти за оцепление, а журналистов призвали пользоваться только официальной информацией.
БЭК подбит, выброшен на берег. Идет операция по разминированиюпроинформировал Крючков
Ранее главк МЧС по Крыму предупредил, что в Ялте объявлена опасность безэкипажных катеров.