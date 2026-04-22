Москва22 апр Вести.Внедрение западных офицеров в структуру военного командования Украины все больше делает украинскую армию инструментом НАТО. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, комментируя назначение британского генерала Ричарда Ширреффа главным иностранным военным советником главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Внедрение западных офицеров в структуру военного командования Украины все больше делает украинскую армию просто инструментом Североатлантического альянса. При этом Киеву открывается прямой доступ к аналитическим ресурсам НАТО. За Сырского теперь будут думать десятки голов в возглавляемом Ширреффом военном экспертном совете ARES (Allied Reform and Expert Support – экспертный совет, созданный для обмена передовым украинским и международным опытом. – Прим. ред.) отметил Поддубный

Военкор со ссылкой на украинский Генштаб сообщил, что британский военачальник уже приступил к практической работе и определил ключевые направления деятельности совета, включая военно-стратегический анализ.

В сентябре 2022 года британский генерал Ричард Ширрефф, который три года занимал пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, призвал входящие в Альянс страны "снять перчатки" и нарастить поставки оружия Киеву.