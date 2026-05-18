Поддубный заявил, что украинская КАБ разработана на базе американской авиабомбы

Москва18 мая Вести.Украина подает корректируемую авиабомбу (КАБ), как собственную разработку, однако боеприпас создан на базе американской 250-килограммовой авиабомбы Мк82. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале.

Поддубный отметил, что при определенных условиях применения авиабомбы противник может не заходить в зону действия российского ПВО, а новый боеприпас может проявить эффективность.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о получении партии экспериментальных управляемых авиабомб (УАБ) украинского производства.