В Минобороны Украины утверждают, что получили экспериментальные авиабомбы Минобороны Украины закупило партию экспериментальных авиабомб

Москва18 мая Вести.Минобороны Украины получило партию экспериментальных управляемых авиабомб (УАБ) украинского производства. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Федоров в своем Telegram-канале​​​.

Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию говорится в публикации

По данным Федорова, вооружение разрабатывалось 17 месяцев. В сообщении отмечается, что боевая часть авиационной бомбы весит 250 килограммов.

Ранее в МО Украины сообщали о запуске частных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны.