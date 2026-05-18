Москва18 маяВести.Минобороны Украины получило партию экспериментальных управляемых авиабомб (УАБ) украинского производства. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партиюговорится в публикации
По данным Федорова, вооружение разрабатывалось 17 месяцев. В сообщении отмечается, что боевая часть авиационной бомбы весит 250 килограммов.
Ранее в МО Украины сообщали о запуске частных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны.