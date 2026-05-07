Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым Юрист Моисеев: просмотр чужого телефона может считаться сбором личной информации

Москва7 мая Вести.Подглядывание в телефон, принадлежащий другому человеку, может расцениваться как сбор личной информации, что влечет уголовную ответственность, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева.

Он уточнил, что за просмотр чужого телефона человека можно привлечь к уголовной ответственности по статье о неприкосновенности частной жизни.

Чисто по букве закона, под этим подразумевается не только распространение, но и собирание информации. При этом использование каких-либо средств фиксации информации является одним из способов собирания информации отметил юрист

При этом о факте нарушения можно говорить, если человек специально подглядывает в телефон, чтобы получить интересующую его информацию. Если же он просто задумался, остановив взгляд на случайном предмете, о проступке речь не идет.