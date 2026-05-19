Москва19 маяВести.Погибший путешественник Саша Конь может быть похоронен за счет государства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, его тело может быть погребено в безымянной могиле. Это может произойти в случае, если в ближайшее время не объявятся его близкие, которых не удалось найти.
Саша Конь погиб 13 мая в Брянской области в результате целенаправленного удара украинского БПЛА. Специалисты не нашли при нем документов, что затруднило его идентификацию.
Однако позже благодаря соцсетям выяснилось, что он является уроженцем Ставропольского края. В Брянской области он оказался в результате пешего путешествия в Бразилию.