Погибшего при ударе БПЛА путешественника Сашу Коня похоронят за счет государства Погибший путешественник Саша Конь будет похоронен за счет государства

Москва19 мая Вести.Погибший путешественник Саша Конь может быть похоронен за счет государства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, его тело может быть погребено в безымянной могиле. Это может произойти в случае, если в ближайшее время не объявятся его близкие, которых не удалось найти.

Саша Конь погиб 13 мая в Брянской области в результате целенаправленного удара украинского БПЛА. Специалисты не нашли при нем документов, что затруднило его идентификацию.

Однако позже благодаря соцсетям выяснилось, что он является уроженцем Ставропольского края. В Брянской области он оказался в результате пешего путешествия в Бразилию.