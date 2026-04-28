Полиция на Камчатке пресекла продажу самогона в торговых центрах Полиция Камчатки вычислила бутлегеров, 6 лет продававших самогон в ТЦ

Москва28 апр Вести.Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, члены которой почти шесть лет производили самогон и продавали его в торговых центрах Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Организатором преступной группы стал 54-летний местный житель, который вовлек в свой бизнес троих своих знакомых в возрасте от 38 до 48 лет.

С 2020 года сообщники изготавливали напитки крепостью свыше 28 градусов в складском помещении в городе Елизово, где установили самогонные аппараты. Продажу спиртного подельники осуществляли из-под прилавка в двух киосках, расположенных в торговых центрах Петропавловска-Камчатского отметили в пресс-службе

При обысках у подозреваемых изъято свыше 600 л алкоголя без маркировки, два самогонных аппарата, а также компьютеры, телефоны, банковские карты и документы.

Также обнаружены денежные средства в сумме 175 тысяч рублей и более двух тысяч долларов США написали в ведомстве

Кроме того, у одного из членов группы обнаружено около 35 граммов конопли, которую он хранил для личного употребления.

Все четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждены уголовные дела о незаконном обороте алкоголя и хранении наркотиков без цели сбыта.