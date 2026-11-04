Москва4 нояВести.Неэксплуатируемое помещение кафе загорелось в Судаке — пожар удалось потушить на площади 300 кв. м. об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.
На месте работали огнеборцы 4 пожарно-спасательного отряда. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь оперативно ликвидирован на площади 300 кв. м в 03.17 [мск]говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате возгорания никто не пострадал.
К тушению привлекались 10 человек и 2 единицы техники.