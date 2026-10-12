На рыбоконсервном заводе в Керчи произошел пожар в складском помещении

Пожарные потушили возгорание на рыбоконсервном заводе в Керчи На рыбоконсервном заводе в Керчи произошел пожар в складском помещении

Москва12 окт Вести.На территории рыбоконсервного завода в Керчи загорелись деревянные перекрытия в складском помещении. Об этом проинформировало ГУ МЧС России по Республике Крым на платформе MAX.

На территории рыбоконсервного завода в складском помещении произошло возгорание деревянных перекрытий говорится в публикации

Во время разведки огнеборцы пожарно-спасательного отряда обнаружили сильное задымление на высоте второго этажа.

Слаженные действия помогли локализовать и потушить огонь на площади 60 квадратных метров. В работе были задействованы 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.