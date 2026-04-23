Попов заявил об отсутствии предпосылок к жестким ограничениям по продаже табака Попов: вряд ли в России примут закон о пожизненном запрете продажи сигарет

Москва23 апр Вести.Нет никаких предпосылок к тому, что Государственная дума в ближайшие месяцы примет закон о запрете продажи сигарет гражданам, родившимся после 2010 или 2015 года. Об этом депутат Госдумы РФ Евгений Попов сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что его коллеги работали над подобным законом, но проект пока очень сырой.

Прямо сейчас нет абсолютно никаких предпосылок к тому, что Дума в ближайшие месяцы примет закон – по британскому/мальдивскому подобию – о запрете продажи сигарет пожизненно гражданам, родившимся после 2010 или 2015 года. Решение интересное. Но очень дискуссионное. К тому же, только 2-3 страны пока отважились на подобные меры. Подобный законопроект у коллег был, но пока он очень сырой. Шума вокруг много, но он белый заявил депутат Попов

Ранее парламентарий прокомментировал британский законопроект, согласно которому продажа табака рожденным после 1 января 2009 года будет запрещена.