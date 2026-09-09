Москва9 сенВести.Локальный режим ЧС ввели на нескольких улицах микрорайона Голубая Бухта в Геленджике после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
На отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, также поврежден один автомобильнаписал он в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали Геленджик днем 9 сентября, в среду. Повреждения получила электроподстанция, после там начался пожар, часть абонентов оказалась обесточена. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, возгорание ликвидируется. Пострадавших нет.