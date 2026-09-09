Режим ЧС введен на нескольких улицах Геленджика после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на нескольких улицах Геленджика ввели режим ЧС Режим ЧС введен на нескольких улицах Геленджика после атаки ВСУ

Москва9 сен Вести.Локальный режим ЧС ввели на нескольких улицах микрорайона Голубая Бухта в Геленджике после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

На отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, также поврежден один автомобиль написал он в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали Геленджик днем 9 сентября, в среду. Повреждения получила электроподстанция, после там начался пожар, часть абонентов оказалась обесточена. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, возгорание ликвидируется. Пострадавших нет.