Москва12 авгВести.В результате ночных атак БПЛА на Геленджик в городе пострадали три человека, два из которых госпитализированы в больницу. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Алексей Богодистов.
Для Геленджика минувшая ночь была тяжелой. Главный удар вражеских БПЛА пришелся на район Голубой Бухты. К этому часу зафиксировали все разрушения, которые принесла атака БПЛАговорится в сообщении
В городе 20 жилых домов повреждены осколками разорвавшихся беспилотников. На месте работают оперативные службы. Днем комиссия приступит к оценке ущерба.
В наиболее пострадавшем от обстрела микрорайоне введен режим ЧС. 12 человек эвакуированы, среди них трое детей. Людей размещают в пансионатах "Приветливый берег", "Кубань", "Кавказ".
Пляжи в городе и округах закрыты.