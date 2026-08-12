В Геленджике три человека пострадали во время атаки беспилотников

Три человека пострадали во время ночных атак БПЛА в Геленджике В Геленджике три человека пострадали во время атаки беспилотников

Москва12 авг Вести.В результате ночных атак БПЛА на Геленджик в городе пострадали три человека, два из которых госпитализированы в больницу. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Алексей Богодистов.

Для Геленджика минувшая ночь была тяжелой. Главный удар вражеских БПЛА пришелся на район Голубой Бухты. К этому часу зафиксировали все разрушения, которые принесла атака БПЛА говорится в сообщении

В городе 20 жилых домов повреждены осколками разорвавшихся беспилотников. На месте работают оперативные службы. Днем комиссия приступит к оценке ущерба.

В наиболее пострадавшем от обстрела микрорайоне введен режим ЧС. 12 человек эвакуированы, среди них трое детей. Людей размещают в пансионатах "Приветливый берег", "Кубань", "Кавказ".

Пляжи в городе и округах закрыты.