В Геленджике в результате атак ВСУ повреждены 20 жилых домов

Богодистов сообщил о последствиях атак ВСУ на Геленджик В Геленджике в результате атак ВСУ повреждены 20 жилых домов

Москва12 авг Вести.В результате ночного массированного налета ВСУ жилые дома в микрорайоне Геленджика Голубая Бухта получили серьезные повреждения. О последствиях в MAX рассказал глава города Алексей Богодистов.

На данный момент известно о повреждении 20 домов и по меньше мере семи автомобилей говорится в сообщении

Три строения разрушены полностью. С девяти утра в Голубой Бухте ввели локальный режим ЧС. Работает комиссия по оценке ущерба, уточняется число пострадавших объектов. В состав комиссии вошли сотрудники управления имущественных отношений, социального блока, ГО и ЧС, финансисты.

Энергетики устранили опасность после обрывов линий электропередач, отключили поврежденные участки. Крупных повреждений сетей нет. Домовладения оперативно отключили от газа, утечки нет заявил Богодистов

Глава города пообещал держать ситуацию на личном контроле и оказывать людям любую возможную помощь при сборе документов и получении выплат.