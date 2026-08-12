Москва12 авгВести.В результате ночного массированного налета ВСУ жилые дома в микрорайоне Геленджика Голубая Бухта получили серьезные повреждения. О последствиях в MAX рассказал глава города Алексей Богодистов.
На данный момент известно о повреждении 20 домов и по меньше мере семи автомобилейговорится в сообщении
Три строения разрушены полностью. С девяти утра в Голубой Бухте ввели локальный режим ЧС. Работает комиссия по оценке ущерба, уточняется число пострадавших объектов. В состав комиссии вошли сотрудники управления имущественных отношений, социального блока, ГО и ЧС, финансисты.
Энергетики устранили опасность после обрывов линий электропередач, отключили поврежденные участки. Крупных повреждений сетей нет. Домовладения оперативно отключили от газа, утечки нетзаявил Богодистов
Глава города пообещал держать ситуацию на личном контроле и оказывать людям любую возможную помощь при сборе документов и получении выплат.