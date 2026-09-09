Москва9 сенВести.В городе Геленджике Краснодарского края произошли частичные отключения электроэнергии на фоне попадания беспилотника в электроподстанцию. Об этом сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов.
В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанциянаписал он в своем канале
Отключения света зафиксированы в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в нескольких СНТ, селе Марьина Роща и на нескольких улицах Геленджика.
Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий атаки на объект энергетической инфраструктуры.