В Геленджике частично отключен свет после попадания БПЛА в электроподстанцию

Атака БПЛА на Геленджик привела к повреждению электроподстанции В Геленджике частично отключен свет после попадания БПЛА в электроподстанцию

Москва9 сен Вести.В городе Геленджике Краснодарского края произошли частичные отключения электроэнергии на фоне попадания беспилотника в электроподстанцию. Об этом сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов.

В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция написал он в своем канале

Отключения света зафиксированы в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в нескольких СНТ, селе Марьина Роща и на нескольких улицах Геленджика.

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий атаки на объект энергетической инфраструктуры.