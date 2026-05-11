Посол России Нечаев сорвал аплодисменты в Германии, напомнив об обещаниях НАТО Посол РФ Нечаев заявил о предательстве Запада и сорвал аплодисменты в Германии

Москва11 мая Вести.Посол РФ в Германии Сергей Нечаев во время выступления в ФРГ несколько раз сорвал аплодисменты публики, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). При этом зал освистал немецкого политолога, который обвинил Россию в агрессии.

Особенно бурно зрители реагировали на напоминание Нечаева о том, как Запад обманул РФ с нерасширением Североатлантического альянса на восток, в том числе в ходе воссоединения Германии, отмечается в материале.

Нас предавали несколько раз, знаете ли, в этой истории, в том числе и во время воссоединения Германии. Мы этого не забыли. России тогда обещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. Ни на дюйм приводятся в статье слова Нечаева

После этого в зале раздались аплодисменты, описала происходящее журналистка NZZ Анна Шиллер.

При этом, когда немецкий политолог Йоханнес Варвик попытался обвинить РФ, зал ответил на его слова свистом и неодобрительными выкриками.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что эпохе расширения НАТО на восток пришел конец, поскольку у России теперь достаточно сил, чтобы остановить этот процесс. Политик отметил, что Запад без согласования с РФ изменил систему безопасности в Европе, заявив о намерении принять заявку Украины о вступлении в НАТО. как добавил Орбан, СВО стала ответом Москвы на эти действия.