Посольство Ирана высмеяло главу Пентагона Хегсета за ошибку в молитве Посольство Ирана высмеяло Хегсета за молитву из "Криминального чтива"

Москва17 апр Вести.Посольство Ирана в Турции высмеяло в соцсети Х ошибку главы Пентагона Пита Хегсета, которую он допустил во время богослужения, процитировав вымышленный "библейский" стих из фильма "Криминальное чтиво".

Хегсет во время богослужения в здании Пентагона 16 апреля процитировал фразу, которую ошибочно приписал Книге пророка Иезекииля. На самом деле, эта фраза написана американским кинорежиссером Квентином Тарантино для фильма "Криминальное чтиво".

Нам с вами нужно стать благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обозревателя фильмов, чем на центр военной стратегии отмечает посольство Ирана

Газета The Washington Post сообщила, что Хегсет вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно хода операции против Ирана.

Издание Axios отметило, что представители Демократической партии в Конгрессе США хотели вынести на голосование резолюцию об объявлении импичмента Хегсету по шести статьям.