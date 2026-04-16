Хегсет на проповеди перепутал библейский стих с цитатой из "Криминального чтива"

Москва16 апр Вести.Министр обороны США Пит Хегсет во время богослужения в комплексе Пентагона процитировал вымышленный "библейский" стих, известный по фильму "Криминальное чтиво". На это обратило внимание издание Daily Mail.

Хегсет во время своего выступления процитировал фразу, которую ошибочно приписал Книге пророка Иезекииля. Но на самом деле этот отрывок был написан американским кинорежиссером Квентином Тарантино для картины "Криминальное чтиво".

Все началось с того, что глава Пентагона пригласил присоединиться к молитве под названием "CSAR 25:17" и заявил, что ее читают участники операции "Сэнди‑1" перед проведением поисково‑спасательных миссий, в том числе недавней операции по спасению двух пилотов ВВС США, сбитых над Ираном.

Путь праведного человека со всех сторон окружен неправедностью эгоистичных и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведет слабых через долину тьмы... И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев сказал Хегсет

Слушатели быстро заметили знакомый текст. Пользователи соцсетей указали на очевидное сходство с речью персонажа Сэмюэля Л. Джексона из "Криминального чтива", которую он произносил перед расправой над другим героем. Интернет-пользователи предположили, что составитель текстов Хегсета намеренно воспроизвел цитату из фильма. Некоторые спросили, не является ли происходящее сатирой.

В оригинальной Книге пророка Иезекииля (25:17) текст звучит иначе: "И совершу над ними великое мщение, и накажу их в ярости Моей; и узнают, что Я — Господь". При этом Хегсет в своей версии заменил слово "Господь" на обозначение подразделения, участвовавшего в спасательной операции.

При этом инцидент с Хегсетом произошел на фоне критики американского президента Дональда Трампа за нападки в соцсетях на Папу Льва XIV и за публикацию созданного с помощью ИИ изображения, где глава Белого дома представлен в образе Иисуса (впоследствии этот пост был удален).