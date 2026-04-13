Москва13 апрВести.Обстановка на Ближнем Востоке требует усиления мер безопасности для российских дипломатических учреждений в странах региона, ответили в посольстве России в Турции на запрос РИА Новости.
Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке остается очень напряженной. Периодически, как это было с Газой, Ливаном и в Персидском заливе, происходит резкое обострение ситуацииотметили в посольстве
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что США введут блокаду иранских морских портов.
Трамп поручил ВМС США перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.