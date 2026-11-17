Пожар на месте крушения Ан-12 в Кузбассе ликвидирован Середюк: МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте крушения Ан-12

Москва17 ноя Вести.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на месте крушения самолета Ан-12 в селе Ягуново. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Продолжаем работу штаба на месте происшествия... МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники полиции обеспечили оцепление территории сказано в сообщении

Он добавил, что пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. также в готовность приведены вертолет и учреждения медпомощи.

По словам Середюка, сейчас основная задача – обеспечить работу следствия.

В результате крушения самолета Ан-12 вечером 17 ноября погиб весь экипаж. По данным главы Кузбасса, борт пролетал через регион транзитом.