На Кубани восстановили энергоснабжение поселков после возгорания на подстанции

Пожар на подстанции на Кубани ликвидировали На Кубани восстановили энергоснабжение поселков после возгорания на подстанции

Москва24 окт Вести.Энергетики восстановили подачу электричества в три поселка в Темрюкском районе после пожара на подстанции, возникшего утром 24 октября из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Темрюкском районе восстановили электричество в поселках, обесточенных после возгорания на одной из подстанций. Пожар на объекте в хуторе Белом ликвидирован говорится в сообщении

К ликвидации возгорания привлекались 54 человека и 17 единиц техники.

По данным оперштаба, в результате произошедшего никто не пострадал.