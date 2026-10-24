Москва24 октВести.Энергетики восстановили подачу электричества в три поселка в Темрюкском районе после пожара на подстанции, возникшего утром 24 октября из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Темрюкском районе восстановили электричество в поселках, обесточенных после возгорания на одной из подстанций. Пожар на объекте в хуторе Белом ликвидированговорится в сообщении
К ликвидации возгорания привлекались 54 человека и 17 единиц техники.
По данным оперштаба, в результате произошедшего никто не пострадал.