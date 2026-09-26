Москва26 сенВести.В Краснодарском крае в результате падения фрагментов сбитых БПЛА погибли три мирных жителя. Еще двое пострадали, уточняет данные оперштаб региона.
Речь идет про жителей Северского района.
По уточненным данным, из-за падения обломков БПЛА погибли трое и пострадали два человеканаписано в канале ведомства
Также известно о ликвидации возгорания на территории предприятий. Порядка 26 000 жителей региона остались без света.
На железнодорожной сети были оборваны провода. В настоящий момент движение поездов восстановлено.