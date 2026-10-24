Москва24 октВести.В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников начался пожар на подстанции, в Темрюкском районе обесточены три поселка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника произошло возгорание подстанции в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселковговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также фрагменты дронов упали в Абинске и Ейском районе. Там повреждения получили многоквартирные и частные дома.
На местах находятся представители оперативных и экстренных служб.