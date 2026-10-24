Пожар на подстанции начался после атаки беспилотников ВСУ на Кубань

После атаки ВСУ на Кубань начался пожар на подстанции, обесточены три поселка Пожар на подстанции начался после атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Москва24 окт Вести.В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников начался пожар на подстанции, в Темрюкском районе обесточены три поселка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника произошло возгорание подстанции в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также фрагменты дронов упали в Абинске и Ейском районе. Там повреждения получили многоквартирные и частные дома.

На местах находятся представители оперативных и экстренных служб.