Москва24 октВести.В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников начался пожар на подстанции, в Темрюкском районе обесточены три поселка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника произошло возгорание подстанции в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков

говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также фрагменты дронов упали в Абинске и Ейском районе. Там повреждения получили многоквартирные и частные дома.

На местах находятся представители оперативных и экстренных служб.