Пожар на территории подстанции начался по атаки ВСУ на Ростовскую область

После атаки ВСУ в Ростовской области начался пожар на подстанции Пожар на территории подстанции начался по атаки ВСУ на Ростовскую область

Москва8 ноя Вести.В Ростовской области после атаки украинских беспилотников начался пожар на подстанции. Обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

ВСУ атаковали территорию региона днем 8 ноября, в воскресенье. Обошлось без пострадавших.

В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА в Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин. В результате произошло отключение электроэнергии в сельских поселениях - Сулинское, Волошинское, Титовское написал Слюсарь в мессенджере МАХ

На местах находятся представители оперативных и экстренных служб, энергетики приступят к восстановительным работам в ближайшее время. Информация о последствиях уточняется.