Москва8 нояВести.В Ростовской области после атаки украинских беспилотников начался пожар на подстанции. Обесточены три населенных пункта. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
ВСУ атаковали территорию региона днем 8 ноября, в воскресенье. Обошлось без пострадавших.
В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА в Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин. В результате произошло отключение электроэнергии в сельских поселениях - Сулинское, Волошинское, Титовскоенаписал Слюсарь в мессенджере МАХ
На местах находятся представители оперативных и экстренных служб, энергетики приступят к восстановительным работам в ближайшее время. Информация о последствиях уточняется.