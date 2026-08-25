Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на Ростовскую область поврежден Новошахтинский НПЗ Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки ВСУ

Москва25 авг Вести.В Ростовской области в результате ночной атаки со стороны Украины получил повреждения Новошахтинский НПЗ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Предприятие временно не работает.

По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу написал глава региона в мессенджере МАХ

Ранее он сообщил, что над областью за ночь уничтожили порядка 30 вражеских беспилотников. Повреждены четыре частных дома в Новошахтинске, в Каменском районе загорелся лес.