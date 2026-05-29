Москва29 мая Вести.Днем 29 мая Вооруженные силы Украины вновь атаковали Ростовскую область с воздуха. В городе Каменск-Шахтинский расчетами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в девяти районах региона уничтожено свыше 80 беспилотников.