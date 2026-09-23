Кровля гаража загорелась на 5 кв. м в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Пожар произошел в гараже в Колпинском районе Санкт-Петербурга Кровля гаража загорелась на 5 кв. м в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Москва23 сен Вести.Пожарные Санкт-Петербурга ликвидировали возгорание в гараже в Колпинском районе, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре на территории домовладения 36 по Зеленой улице в поселке Понтонный поступило 22 сентября в 23.03.

В гараже, размером 3х6 метров, происходило горение кровли на площади 5 кв. метров. В 23.48 пожар ликвидирован написали в пресс-службе

Сведения о пострадавших не поступали.

Возгорание ликвидировали девять человек личного состава на двух единицах техники.