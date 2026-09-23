Москва23 сенВести.Пожарные Санкт-Петербурга ликвидировали возгорание в гараже в Колпинском районе, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в мессенджере МАХ.
Сообщение о пожаре на территории домовладения 36 по Зеленой улице в поселке Понтонный поступило 22 сентября в 23.03.
В гараже, размером 3х6 метров, происходило горение кровли на площади 5 кв. метров. В 23.48 пожар ликвидированнаписали в пресс-службе
Сведения о пострадавших не поступали.
Возгорание ликвидировали девять человек личного состава на двух единицах техники.