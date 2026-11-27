Пожарная машина была атакована украинскими дронами в ДНР во время вызова

Пожарная автоцистерна загорелась при атаке украинских дронов в ДНР Пожарная машина была атакована украинскими дронами в ДНР во время вызова

Москва27 ноя Вести.В ДНР под атакой беспилотников ВСУ оказалась пожарная автоцистерна, сообщает республиканское ГУ МЧС в MAX.

В ведомстве пояснили, что накануне вечером огнеборцы выехали на тушение пожара после удара БПЛА, но как только возгорание удалось локализовать, в небе вновь появились дроны противника.

В результате повторной прицельной атаки загорелась верхняя часть пожарной автоцистерны, кузов посечен осколками говорится в публикации

Два сотрудника МЧС смогли транспортировать горевший автомобиль в ближайшую пожарную часть. Там пламя удалось ликвидировать. Личный состав не пострадал.