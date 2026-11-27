Москва27 нояВести.В ДНР под атакой беспилотников ВСУ оказалась пожарная автоцистерна, сообщает республиканское ГУ МЧС в MAX.
В ведомстве пояснили, что накануне вечером огнеборцы выехали на тушение пожара после удара БПЛА, но как только возгорание удалось локализовать, в небе вновь появились дроны противника.
В результате повторной прицельной атаки загорелась верхняя часть пожарной автоцистерны, кузов посечен осколкамиговорится в публикации
Два сотрудника МЧС смогли транспортировать горевший автомобиль в ближайшую пожарную часть. Там пламя удалось ликвидировать. Личный состав не пострадал.