В ДНР при атаке дрона ранен сотрудник МЧС РФ, повреждена спецтехника

В ДНР сотрудник МЧС РФ получил ранение в результате атаки дрона В ДНР при атаке дрона ранен сотрудник МЧС РФ, повреждена спецтехника

Москва23 окт Вести.В Донецкой Народной Республике в ходе атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

Ночью 22 октября в Волновахском районе из-за удара БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Сразу после стоящая на месте автоцистерна подверглась повторной атаке – повреждена правая часть кабины говорится в мессенджере

Личный состав смог вернуться в подразделение, но командир почувствовал ухудшение самочувствия и был госпитализирован с акубаротравмой.