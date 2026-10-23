Москва23 октВести.В Донецкой Народной Республике в ходе атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

Ночью 22 октября в Волновахском районе из-за удара БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Сразу после стоящая на месте автоцистерна подверглась повторной атаке – повреждена правая часть кабины

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Личный состав смог вернуться в подразделение, но командир почувствовал ухудшение самочувствия и был госпитализирован с акубаротравмой.