Москва23 октВести.В Донецкой Народной Республике в ходе атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.
Ночью 22 октября в Волновахском районе из-за удара БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Сразу после стоящая на месте автоцистерна подверглась повторной атаке – повреждена правая часть кабиныговорится в мессенджере
Личный состав смог вернуться в подразделение, но командир почувствовал ухудшение самочувствия и был госпитализирован с акубаротравмой.