При ночном пожаре в Салехарде погибли учительница и трое детей

Преподаватель ДШИ и трое детей погибли при ночном пожаре в Салехарде При ночном пожаре в Салехарде погибли учительница и трое детей

Москва27 ноя Вести.В Салехарде при ночном пожаре погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Один человек пострадал, сообщает ГУ МЧС Ямало-Ненецкого АО в MAX.

В администрации Салехарда рассказали, что в огне погибли преподаватель Детской школы искусств (ДШИ) и трое детей. За жизнь отца семьи сейчас борются врачи.

При пожаре погибли Полина Гераськина, преподаватель ДШИ, и трое детей говорится в сообщении администрации города "ВКонтакте"

В спасательном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в частном жилом доме на улице Тополиной на площади 30 квадратных метров. Его причину и ущерб устанавливают дознаватели МЧС.