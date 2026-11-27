Москва27 нояВести.В Салехарде при ночном пожаре погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Один человек пострадал, сообщает ГУ МЧС Ямало-Ненецкого АО в MAX.
В администрации Салехарда рассказали, что в огне погибли преподаватель Детской школы искусств (ДШИ) и трое детей. За жизнь отца семьи сейчас борются врачи.
При пожаре погибли Полина Гераськина, преподаватель ДШИ, и трое детейговорится в сообщении администрации города "ВКонтакте"
В спасательном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в частном жилом доме на улице Тополиной на площади 30 квадратных метров. Его причину и ущерб устанавливают дознаватели МЧС.