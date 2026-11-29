Москва29 нояВести.Утром в воскресенье, 29 ноября, Макеевку в Донецкой Народной Республике атаковали беспилотники - пострадали Горняцкий и Советский районы, ранены три человека. Об этом сообщила глава города Юлия Иванова в мессенджере MAX.
Сегодня утром в результате атаки БПЛА пострадали Горняцкий и Советский районы города… Пострадали три человеканаписала Юлия Иванова
Врачи уже оказали пострадавшим необходимую помощь.
Зафиксированы повреждения частных домов, а также объектов производственной и социальной инфраструктуры.
Спасатели уже завершили работы на местах. Ущерб пока оценивают.
Глава города обратилась к жителям с призывом сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.