Дрон атаковал машину в Северодонецке, серьезно ранены три мирных жителя

При ударе БПЛА по машине в Северодонецке ранены дети и взрослый Дрон атаковал машину в Северодонецке, серьезно ранены три мирных жителя

Москва10 июн Вести.Мирные жители пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата в Северодонецке, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.

Под удар попал гражданский автомобиль Renault Logan, находившийся около автовокзала.

Внутри транспортного средства находились три мирных жителя – пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения говорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX

Взрослый и дети получили серьезные ранения, их доставили в больницу.

Кроме того, дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Донецкий около города Кировск, люди не пострадали.