Москва10 июнВести.Мирные жители пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата в Северодонецке, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.
Под удар попал гражданский автомобиль Renault Logan, находившийся около автовокзала.
Внутри транспортного средства находились три мирных жителя – пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рожденияговорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX
Взрослый и дети получили серьезные ранения, их доставили в больницу.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Донецкий около города Кировск, люди не пострадали.