Москва17 апрВести.В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного беспилотника на легковой автомобиль ранены два человека, в том числе ребенок, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
По его информации, девочка 2015 года рождения тяжело ранена, ее отец, мужчина 1988 года рождения, получил ранения средней степени тяжести.
Обоим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Пушилин пожелал отцу и дочери скорейшего выздоровления.
Он добавил, что при ударе дрона повреждены жилое домостроение и легковой автомобиль.