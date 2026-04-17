В Горловке при ударе беспилотника ранены отец и его несовершеннолетняя дочь

БПЛА ударил по автомобилю в Горловке, ранения получили девочка и ее отец

Москва17 апр Вести.В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного беспилотника на легковой автомобиль ранены два человека, в том числе ребенок, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

По его информации, девочка 2015 года рождения тяжело ранена, ее отец, мужчина 1988 года рождения, получил ранения средней степени тяжести.

Обоим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пушилин пожелал отцу и дочери скорейшего выздоровления.

Он добавил, что при ударе дрона повреждены жилое домостроение и легковой автомобиль.