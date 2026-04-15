Москва15 апр Вести.Решение уничтожать центры производства и логистические центры на Украине уже назрело, заявил ИС "Вести" политолог Алексей Мухин.

По его словам, несмотря на нынешние заявления из Киева о нехватке вооружений, Украина при поддержке ЕС по-прежнему демонстрирует военную устойчивость.

В зоне проведения специальной военной операции нехватки вооружений у украинских военных не ощущается: ребята, которые оттуда возвращаются, говорят это совершенно четко. Европа сейчас делает все для того, чтобы Украина продолжала демонстрировать хорошую военную форму. Полагаю, что переход к уничтожению, как это сделал Иран на Ближнем Востоке, решение об уничтожении центров производства и логистических центров вооружений, которые поставляются на Украине с территорий европейских стран, уже назрело. Иран показал, что это возможно и это необходимо делать для того, чтобы выиграть войны заявил эксперт

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине наблюдается дефицит ракет к системам ПВО Patriot.