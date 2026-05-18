В ФРГ приостановлена депортация сирийских беженцев, включая осужденных преступников, из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на сотрудников федеральных и региональных органов безопасности.

Отмечается, что после начала конфликта в Сирии в 2011 году Германия полностью прекратила депортации сирийцев. Сейчас правительство ФРГ решило возобновить их, начав с лиц, представляющих угрозу общественной безопасности. Первые четыре депортации прошли в декабре 2025 года и январе 2026 года.

Но, как говорится в публикации, с января федеральные земли перестали получать от полиции официальные бумаги, заменяющие паспорта. Эти документы необходимы для возвращения сирийцев без действительных удостоверений личности. В результате процесс фактически остановился.

Welt напоминает, что, по состоянию на конец марта, в Германии более 11 тыс. сирийцев обязаны покинуть территорию страны.

Ранее "Альтернатива для Германии" в своем аккаунте в соцсети X обратилась с призывом к гражданам страны провести досрочные выборы в парламент после высказываний в адрес партии со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера. Зедер 16 мая во время выступления на католическом съезде в Вюрцбурге назвал "Альтернативу для Германии" "худшей правой организацией во всей Европе" и главной угрозой для демократических институтов страны.