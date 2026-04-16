Москва16 апр Вести.Крупный российский производитель трикотажа и средств индивидуальной защиты сократил себестоимость продукции почти в два раза за счет исключения затрат на импорт. Об этом рассказал ИС "Вести" учредитель ООО "ЛидерТекс" Артем Потапенко.

Во время пандемии у компании начались проблемы с поставкой сырья, пришлось искать альтернативное решение.

Многие говорят: "Вот вы делаете нитку из вторсырья". Да, но суть-то в том, что мы и до этого то же самое делали, только покупали ее в Китае. Сейчас мы отказываемся от китайского вторсырья в виде пряжи и делаем ее саму, и себестоимость почти в два раза ниже. Не платим китайские налоги, мы все оставляем внутри страны объясняет Потапенко

Компания начинала с семи станков, сегодня здесь их около пяти тысяч. Полный цикл производства — от переработки ветоши до выхода готовых изделий. А выпускаемые здесь средства индивидуальной защиты обеспечивают до 60% рынка всей страны.

Сегодня, по данным Минпромторга, доля синтетического сырья в России имеет перспективу роста до 80%.