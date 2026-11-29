В Подмосковье два человека провалились под лед, подростка спас прохожий

Прохожий спас провалившегося под лед в Подмосковье подростка В Подмосковье два человека провалились под лед, подростка спас прохожий

Москва29 ноя Вести.В Подмосковье сразу двое человек провалились под лед: 14-летний подросток и мужчина. Оба пострадавших в больницах. Об этом сообщает Mash.

Школьник провалился под лед у берега инженерного пруда в Дмитрове. Мальчик начал кричать и его услышал прохожий. Мужчина бросился в ледяную воду, чтобы спасти ребенка.

Сразу после спасения очевидцы вызвали скорую — ребенка и 46-летнего спасителя госпитализировали с общим переохлаждением отмечается в сообщении

В Орехово-Зуеве во время прогулки мужчина вышел на тонкий лед у берега и провалился в воду. Пострадавший смог выбраться самостоятельно, он в больнице.