Москва29 нояВести.В Подмосковье сразу двое человек провалились под лед: 14-летний подросток и мужчина. Оба пострадавших в больницах. Об этом сообщает Mash.
Школьник провалился под лед у берега инженерного пруда в Дмитрове. Мальчик начал кричать и его услышал прохожий. Мужчина бросился в ледяную воду, чтобы спасти ребенка.
Сразу после спасения очевидцы вызвали скорую — ребенка и 46-летнего спасителя госпитализировали с общим переохлаждениемотмечается в сообщении
В Орехово-Зуеве во время прогулки мужчина вышел на тонкий лед у берега и провалился в воду. Пострадавший смог выбраться самостоятельно, он в больнице.