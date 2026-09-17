Москва17 сенВести.В Подмосковье в искусственном пруду на территории частного дома утонул 3-летний мальчик, пишет MK.RU.
Трагедия произошла днем 16 сентября в подмосковном поселке Дорохово Рузского городского округа.
По сведениям издания, мать выпустила сына погулять по территории участка.
На нем находится небольшой пруд глубиной примерно в метр, вырытый прежними хозяевами для декоративных целей. Он был огорожен сеткой-рабицей и использовался для полива огорода.
По всей видимости, ребенок преодолел забор (с одной стороны он был наклонен) и упал в водуговорится в публикации
Обнаружили малыша не сразу. Поначалу родные искали его по всему поселку и лишь через некоторое время заглянули в пруд. К этому моменту мальчик уже был мертв.
Установление обстоятельств гибели ребенка, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, взяла под контроль Рузская городская прокуратура.