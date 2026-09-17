Трехлетний мальчик утонул в искусственном пруду у частного дома в Подмосковье В подмосковном водоеме утонул трехлетний ребенок

Москва17 сен Вести.В Подмосковье в искусственном пруду на территории частного дома утонул 3-летний мальчик, пишет MK.RU.

Трагедия произошла днем 16 сентября в подмосковном поселке Дорохово Рузского городского округа.

По сведениям издания, мать выпустила сына погулять по территории участка.

На нем находится небольшой пруд глубиной примерно в метр, вырытый прежними хозяевами для декоративных целей. Он был огорожен сеткой-рабицей и использовался для полива огорода.

По всей видимости, ребенок преодолел забор (с одной стороны он был наклонен) и упал в воду говорится в публикации

Обнаружили малыша не сразу. Поначалу родные искали его по всему поселку и лишь через некоторое время заглянули в пруд. К этому моменту мальчик уже был мертв.

Установление обстоятельств гибели ребенка, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, взяла под контроль Рузская городская прокуратура.