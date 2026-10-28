Во Владимирской области двухлетний ребенок упал в технический колодец

В Коврове ребенок упал в технический колодец и чудом выжил Во Владимирской области двухлетний ребенок упал в технический колодец

Москва28 окт Вести.Во Владимирской области ребенок упал в технический колодец и чудом не пострадал, сообщает ГТРК "Владимир".

Инцидент попал на камеры наблюдения. Малыш, на вид которому не больше двух лет, гулял с мамой на улице Строителей вблизи бетонной коробки с люком. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефон.

Ребенок забрался на люк и мгновенно исчез под землей сказано в публикации

Мать бросилась его спасать, и сама спрыгнула в колодец, на помощь женщине пришли прохожие.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Тепловики уже починили люрышку и отчитались, что угрозы травмирования больше нет.