Москва28 октВести.Во Владимирской области ребенок упал в технический колодец и чудом не пострадал, сообщает ГТРК "Владимир".
Инцидент попал на камеры наблюдения. Малыш, на вид которому не больше двух лет, гулял с мамой на улице Строителей вблизи бетонной коробки с люком. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефон.
Ребенок забрался на люк и мгновенно исчез под землейсказано в публикации
Мать бросилась его спасать, и сама спрыгнула в колодец, на помощь женщине пришли прохожие.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Тепловики уже починили люрышку и отчитались, что угрозы травмирования больше нет.