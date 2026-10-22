В Кировской области спасли 12-летнего мальчика с железным штырем в туловище

В кировском Уржуме врачи спасли мальчика, упавшего на железный штырь В Кировской области спасли 12-летнего мальчика с железным штырем в туловище

Москва22 окт Вести.В кировском Уржуме врачи спасли 12-летнего мальчика, упавшего на металлический штырь. Железо прошло через все туловище и остановилось в сантиметре от сердца. Об этом сообщили в Минздраве региона во "ВКонтакте"

Несчастный случай произошел в начале октября в одном из сел района. Тяжелейшую травму ребенок получил во время игры, рухнув на прут с высоты собственного роста.

В ЦРБ пациента привезли медики скорой. После телеконсультаций по линии санавиации со специалистами детской клинической больницы областного центра было решено оперировать на месте.

Инородное тело прошло от паховой области, вдоль передней брюшной стенки, с проникновением в переднее средостение. Штырь остановился менее, чем в одном сантиметре от перикарда. Этот случай можно назвать "вторым рождением", ведь инородное тело прошло совсем рядом с жизненно важными органами, чудом не задев их рассказал хирург Дмитрий Голубев

После длительного лечения мальчика выписали из больницы и будут наблюдать амбулаторно.