В Москве врачи спасли руку мальчика, упавшего с питбайка

Мальчик чуть не лишился руки, упав с питбайка в Москве В Москве врачи спасли руку мальчика, упавшего с питбайка

Москва14 окт Вести.Московские врачи спасли руку 9-летнего мальчика, упавшего с питбайка. У ребенка был открытый перелом правого плеча и полный разрыв плечевой артерии, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

Ребенка доставили в ММКЦ "Коммунарка".

Счет шел на минуты. Сначала хирург восстановил поврежденную артерию, затем травматологи зафиксировали перелом, чтобы защитить сосуд и восстановить целостность кости отмечается в сообщении в MAX

Врачам удалось сохранить руку мальчика. После нескольких месяцев реабилитации ребенок снова смог свободно ею пользоваться.