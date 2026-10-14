Москва14 октВести.Московские врачи спасли руку 9-летнего мальчика, упавшего с питбайка. У ребенка был открытый перелом правого плеча и полный разрыв плечевой артерии, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.
Ребенка доставили в ММКЦ "Коммунарка".
Счет шел на минуты. Сначала хирург восстановил поврежденную артерию, затем травматологи зафиксировали перелом, чтобы защитить сосуд и восстановить целостность костиотмечается в сообщении в MAX
Врачам удалось сохранить руку мальчика. После нескольких месяцев реабилитации ребенок снова смог свободно ею пользоваться.