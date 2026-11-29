Москва29 нояВести.Металлическая труба упала с трехметровой высоты на ребенка в Новосибирской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел во время проведения соревнований по футболу.
На несовершеннолетнего участника упала металлическая труба, предназначенная для крепления баскетбольного кольцаговорится в сообщении ведомства в MAX
Уточняется, что ребенок получил рваную рану бедра и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавшему потребовалась операция.
Проверку по факту ЧП проводит Искитимская межрайонная прокуратура.