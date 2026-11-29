Труба упала на ребенка во время соревнований по футболу в Новосибирской области

На соревнованиях в Новосибирской области ребенка травмировало упавшей трубой Труба упала на ребенка во время соревнований по футболу в Новосибирской области

Москва29 ноя Вести.Металлическая труба упала с трехметровой высоты на ребенка в Новосибирской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел во время проведения соревнований по футболу.

На несовершеннолетнего участника упала металлическая труба, предназначенная для крепления баскетбольного кольца говорится в сообщении ведомства в MAX

Уточняется, что ребенок получил рваную рану бедра и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавшему потребовалась операция.

Проверку по факту ЧП проводит Искитимская межрайонная прокуратура.