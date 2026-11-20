Во Владимирской области завели дело после падения перекладины ворот на ребенка

В Судогде перекладина ворот в сквере упала на ребенка, возбуждено дело Во Владимирской области завели дело после падения перекладины ворот на ребенка

Москва20 ноя Вести.В Судогде возбудили уголовное дело по факту халатности после травмирования ребенка в результате падения перекладины футбольных ворот. Об этом региональный Следком сообщает в MAX.

По предварительной информации, в мае 2026 года 11-летний житель Судогды играл с друзьями в футбол в сквере "Островок" на спортплощадке. Ее обслуживание находится в компетенции МБУ "Управление городского хозяйства".

Когда мальчик стоял в воротах в качестве вратаря, после попадания мяча в верхнюю перекладину ворот она упала, задев руку несовершеннолетнего говорится в сообщении

Ребенок получил переломы трех пальцев левой кисти, потребовалось длительное лечение. Неисправные ворота убрали с площадки. По свидетельствам жителей, перекладина давно была неисправна, и люди самостоятельно пытались укрепить ее.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей, проверяется документация, выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и ответственных лиц.