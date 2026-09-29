Москва29 сенВести.В Детскую городскую клиническую больницу № 1 Новосибирска минувшим летом поступили 25 детей и подростков с травмами, полученными в результате происшествий с электросамокатами.
Один из них – 8-летний мальчик, которого в начале сентября доставили в медучреждение по скорой в состоянии комы, сообщает областной Минздрав.
Ребенка без сознания рядом с электросамокатом нашли на улице прохожие.
Выяснилось, что мальчик упал с него, ударился головой, потерял сознание. Только своевременная операция спасла его жизньговорится в сообщении на сайте ведомства
Врачи диагностировали у ребенка тяжелую открытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и гематомами.
Пациенту выполнили декомпрессивную трепанацию черепа и удалили гематому. Он находился в реанимации в течение 9 дней.
Сейчас мальчик практически восстановился, но через полгода его ждет повторная госпитализация для контрольного обследования и установки специальной пластины для закрытия костного дефекта.