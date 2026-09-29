Новосибирске врачи спасли ребенка, впавшего в кому после падения с самоката

Ребенок впал в кому после падения с электросамоката в Новосибирске Новосибирске врачи спасли ребенка, впавшего в кому после падения с самоката

Москва29 сен Вести.В Детскую городскую клиническую больницу № 1 Новосибирска минувшим летом поступили 25 детей и подростков с травмами, полученными в результате происшествий с электросамокатами.

Один из них – 8-летний мальчик, которого в начале сентября доставили в медучреждение по скорой в состоянии комы, сообщает областной Минздрав.

Ребенка без сознания рядом с электросамокатом нашли на улице прохожие.

Выяснилось, что мальчик упал с него, ударился головой, потерял сознание. Только своевременная операция спасла его жизнь говорится в сообщении на сайте ведомства

Врачи диагностировали у ребенка тяжелую открытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и гематомами.

Пациенту выполнили декомпрессивную трепанацию черепа и удалили гематому. Он находился в реанимации в течение 9 дней.

Сейчас мальчик практически восстановился, но через полгода его ждет повторная госпитализация для контрольного обследования и установки специальной пластины для закрытия костного дефекта.