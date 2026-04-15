Прыжки с парашютом в Подмосковье оказались под угрозой из-за частых атак дронов Baza: аэроклубы Подмосковья теряют до половины прибыли из-за налетов БПЛА

Москва15 апр Вести.Бизнес по прыжкам с парашютом в Подмосковье терпит серьезные убытки в связи с атаками беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя одного из аэроклубов Московской области.

Бизнес по прыжкам с парашютами в Московской области теряет сотни тысяч рублей из-за налетов БПЛА. Есть риск, что у жителей региона возможность видеть небо с высоты птичьего полета пропадет навсегда говорится в публикации Baza

Так, в 2026 году организаторы прыжков из-за частого введения плана "Ковер" потеряли порядка 50 процентов прибыли, а в последние две недели полеты практически прекратились.

Ограничения часто вводят в последний момент, когда техника и инструкторы уже готовы к работе. Клубы тратят деньги на зарплаты и обслуживание, но не зарабатывают. Причем спрос на прыжки не падает, просто возможности их совершать стало значительно меньше.

Главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов подтвердил, что в текущем году в регионе отменили 40-50 процентов вылетов. При этом именно в Подмосковье совершается до 70 процентов всех прыжков в стране.

Себестоимость услуги растет, а многие клубы и так работают на грани нулевой прибыли. Если число рабочих дней продолжит сокращаться, содержать технику и персонал станет убыточно, что может привести к полной остановке отрасли.

Большинство аэроклубов Московской области либо убыточны, либо зарабатывают минимум, у некоторых накоплены серьезные долги, следует из финансовой отчетности, изученной Baza.