Публикации числа 666 в соцсетях признаны в России экстремистской символикой

Москва19 апр Вести.Публикация числа 666 и ряда оккультных символов в социальных сетях может быть квалифицирована как пропаганда экстремистской символики. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив судебные постановления.

Уточняется, что к интернациональным символам сатанизма (движение признано в России экстремистским и запрещено) могут относиться перевернутый крест, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма), изображения Бафомета, а также число 666, известное как "число зверя". В ряде случаев такие изображения трактуются как элементы запрещенной символики.

Так, в Тюмени местного жителя оштрафовали на тысячу рублей за публикацию изображений Бафомета, числа 666 и сцен жертвоприношения. Аналогичное наказание получил житель Воронежа за размещение в соцсети символов, включая 666 и перевернутый крест.

В июле 2025 года Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Согласно законодательству, публичная демонстрация или пропаганда символики экстремистских организаций может повлечь штраф до двух тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Ранее автор судебной экспертизы по движению сатанизма Роман Силантьев заявил, что сатанистов в России насчитывается около нескольких десятков тысяч. По его словам, с 1993 года ими было совершено примерно 300 зверских ритуальных убийств.