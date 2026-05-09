Москва9 мая Вести.Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил на переговорах России с Украиной в качестве представителя шоу-бизнеса, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.

После достижения соглашения с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования этого соглашения "один коллега" - президент Франции Эммануэль Макрон - позвонил Путину и заявил, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска"​​​, отметил Путин.

Макрон убедил Путина отвести войска от Киева.

Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: "Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо" уточнил Путин

Запад пообещал помощь и начал "раскручивать" противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор", заключил президент.