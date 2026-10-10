Москва10 октВести.В Магнитогорске в результате ДТП пострадали два человека. В их BMW врезался автомобиль под управлением водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, пишет 112.
Автомобиль немецкого производства смог избежать переворачивания – сзади у него был прицеп, который и удержал авто. После удара BMW вылетел с дороги.
Находившиеся в иномарке супруги получили сотрясение и ушибы.
У водителя второй машины по итогам освидетельствования обнаружены 1,243 миллиграмма алкоголя на литр. У нет водительских прав и он обвинил в ДТП супружескую пару из BMW.